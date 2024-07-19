Ряд депутатов Рады под угрозой санкций после победы Трампа

Елена Острякова.  
19.07.2024 13:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Религия, США, Украина, Церковь


Конгресс США наложит санкции на 6 депутатов Верховной рады после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Об этом в интервью журналистке-иноагенту Юлии Латыниной заявил экс-советник офиса президента Украины, внесенный в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конгресс США наложит санкции на 6 депутатов Верховной рады после победы Дональда Трампа на...

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«Люди, которые правят США, когда устают, они обычно тех, кто их утомляет, начинают ставить на место. И вот у нас уже появляется заявление из кругов, близких к Трампу. Эти люди говорят: после нашего прихода к власти 6 депутатов Верховной рады, который настаивают на закрытии УПЦ МП, полетят под санкции», – сказал Арестович.

Он объясняет такое решение высокой религиозностью республиканцев.

«Потому что республиканцы, особенно трамписты, это крайне правые консерваторы. Для них вопрос церкви важнее всех остальных. Это люди истово верящие в Бога. Для них преследование любой церкви – это преступление, хуже которого нет ничего. И вот я наконец обрадуюсь, когда белый господин наложит на наших депутатов санкции», – сказал Арестович.

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