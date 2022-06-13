Ряд ключевых стран Запада не верят в победу Украины, – «свидомый» депутат Рады

Новости Украины

Ряд стран Запада не хотят поставлять оружие Украине, затягивая его отправку или отправляя мизерное количество, потому что не верят в победу ВСУ и не хотят, чтобы это вооружение оказалось в руках российской армии.

Об этом в эфире 5 канала заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Причины, по которым мы получаем, к сожалению, определенных систем вооружения меньше и медленнее, чем бы нам хотелось, их, на самом деле, много и они разные. Часть стран на самом деле, все еще не верят в нашу способность победить в этой войне, и они не хотят рисковать вооружением, которое, по их мнению, моет оказаться в руках россиян. Такие настроения есть, и, хотя определенные политики и дипломаты это скрывают, на самом деле было бы нечестным и некорректным такие настроения не замечать, они существуют», – заявил Рахманин.

Также политик подчеркнул, что вооружение Украины ослабляет сами страны Запада:

«Есть страны, для которых эта война безгранично далека, они не понимают, почему они должны спешить, есть и другая причина – на самом деле, мы несколько преувеличиваем мощность и обороноспособность некоторых государств с точки зрения безопасности. У них не так много современного оружия и вооружений, и они честно побаиваются, хоть и не говорят это вслух, что, если они будут предоставлять Украине определенные системы оружия, у них у самих будет определенные пробелы в системе безопасности. Есть страны, которые считают, что, пока эта война не увеличилась в масштабах еще больших, пока она не превратилась во намного большую угрозу для Европы, они считают, что нужно больше давить на дипломатические усилия, чтобы тем или иным способом эту войну остановить».