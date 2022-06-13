Ряд ключевых стран Запада не верят в победу Украины, – «свидомый» депутат Рады
Ряд стран Запада не хотят поставлять оружие Украине, затягивая его отправку или отправляя мизерное количество, потому что не верят в победу ВСУ и не хотят, чтобы это вооружение оказалось в руках российской армии.
Об этом в эфире 5 канала заявил член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Причины, по которым мы получаем, к сожалению, определенных систем вооружения меньше и медленнее, чем бы нам хотелось, их, на самом деле, много и они разные. Часть стран на самом деле, все еще не верят в нашу способность победить в этой войне, и они не хотят рисковать вооружением, которое, по их мнению, моет оказаться в руках россиян. Такие настроения есть, и, хотя определенные политики и дипломаты это скрывают, на самом деле было бы нечестным и некорректным такие настроения не замечать, они существуют», – заявил Рахманин.
Также политик подчеркнул, что вооружение Украины ослабляет сами страны Запада:
«Есть страны, для которых эта война безгранично далека, они не понимают, почему они должны спешить, есть и другая причина – на самом деле, мы несколько преувеличиваем мощность и обороноспособность некоторых государств с точки зрения безопасности. У них не так много современного оружия и вооружений, и они честно побаиваются, хоть и не говорят это вслух, что, если они будут предоставлять Украине определенные системы оружия, у них у самих будет определенные пробелы в системе безопасности.
Есть страны, которые считают, что, пока эта война не увеличилась в масштабах еще больших, пока она не превратилась во намного большую угрозу для Европы, они считают, что нужно больше давить на дипломатические усилия, чтобы тем или иным способом эту войну остановить».
Спасибо!
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