Ряд российских олигархов спонсирует ВСУ – украинский генерал
Ряд российских олигархов спонсируют украинские вооруженные формирования.
Об этом в интервью киевскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам Петрулевича, они это делают для того, чтобы выслужиться перед Западом.
«Что, в России не знают, какие олигархи российские финансируют Вооруженные силы Украины? Но финансируют и так далее, это же не секрет. Каждый считает своим долгом вложить лепту в победу Украины.
Для чего? Чтобы перед Западом показать, что я не такой хреновый, я не только воровал, но я же, видите, наконец-то, начинаю жертвовать на благое дело, на освобождение России», – заявил Петрулевич.
Спасибо!
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