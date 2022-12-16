Ряд российских олигархов спонсирует ВСУ – украинский генерал

16.12.2022  12:58 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Финансы


Ряд российских олигархов спонсируют украинские вооруженные формирования.

Об этом в интервью киевскому журналисту и антироссийскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил генерал-майор СБУ Александр Петрулевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ряд российских олигархов спонсируют украинские вооруженные формирования. Об этом в интервью киевскому журналисту и...

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По словам Петрулевича, они это делают для того, чтобы выслужиться перед Западом.

«Что, в России не знают, какие олигархи российские финансируют Вооруженные силы Украины? Но финансируют и так далее, это же не секрет. Каждый считает своим долгом вложить лепту в победу Украины.

Для чего? Чтобы перед Западом показать, что я не такой хреновый, я не только воровал, но я же, видите, наконец-то, начинаю жертвовать на благое дело, на освобождение России», – заявил Петрулевич.

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