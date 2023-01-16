Ряд украинских ТЭС остановили свою работу после российского удара

Игорь Шкапа.  
16.01.2023 08:38
  (Мск) , Киев
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Дзен, Происшествия, Украина, Энергетика


Украинцам следует готовиться к продолжению длительных отключений электроэнергии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге сообщил директор украинской энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

Украинцам следует готовиться к продолжению длительных отключений электроэнергии. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в...

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«Дефицит генерации в энергосистеме после атаки огромен. Ряд ТЭС не работает из-за серьезных повреждений. Прогнозировать сроки восстановления пока рано. Как долго будут продолжаться ремонты – пока неизвестно», – сообщил автор.

По его словам, проблема настолько серьезная, что «Укрэнерго значительно ограничил объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности».

«Операторы систем распределения должны соблюдать эти ограничения, чтобы не ухудшить состояние системы. Поэтому могут использовать экстренные отключения. Но критическая инфраструктура должна быть запитана. Разрушения значительны. Все энергетики работают над восстановлением, но нам нужно быть готовыми к тому, что отключения могут быть продолжительными», добавил Коваленко.

В свою очередь исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что весной, когда потеплеет, ситуация не особо улучшится, поскольку начнутся плановые ремонтные работы, которые сейчас не производятся.

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