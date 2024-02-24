«Рядом находится роддом» – ВСУ обстреляли центр Донецка

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ВСУ нанесли очередной террористический удар по центру Донецка.

Об этом сообщают в местных соцсетях, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На этот раз под огнём украинских неонацистов оказался жилой многоэтажный дом в Ворошиловском районе города, по адресу пр. Ватутина, 18.

Обстрел вёлся из 155-мм артиллерии натовского образца. Снаряд угодил в жилое здание, рядом с которым находится роддом.

Сообщается о прямом попадании в крышу, также на опубликованных кадрах видны следы от нескольких попаданий по фасаду здания.

В результате атаки погиб мужчина. Ещё одна женщина получила ранения. Жилое здание и стоящие поблизости автомобили были сильно повреждены.