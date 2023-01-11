Рядом с базой ВКС в Крыму установят памятник погибшим в СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В поселке Гвардейское в пригороде Симферополя будет установлен памятник воинам, погибшим в ходе специальной военной операции. Монумент воздвигнут за счет поселкового бюджета и добровольных пожертвований, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Решение установить мемориал на Аллее Славы было принято на внеочередном заседании Гвардейского сельского совета. Открытие приурочат к празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Средства для этих целей будут выделены администрацией сельского поселения, – сообщил глава администрации симферопольского района Денис Кратюк. – Однако все желающие стать частичкой благого дела могут оказать свою помощь».

В Гвардейском находится воинская часть и авиабаза, которая регулярно подвергается атаке беспилотников. В первые дни нового 2023 года жители Гвардейского и северной части Симферополя насчитали пять взрывов пораженных ПВО целей. Официальных комментариев по этому поводу не было.