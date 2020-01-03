Рядом с границей с Россией установят памятник Бандере

03.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о необходимости установки памятника гитлеровскому коллаборационисту Степану Бандере недалеко от границы с Россией.

Марцинкив, представляющий националистическую партию «Свобода», уточнил, что идею поддержал его однопартиец – мэр города Конотоп Артем Семенихин. Однако местные депутаты вряд ли выделят деньги на памятник Бандере, поэтому финансировать проект придется Галиции.

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«Говорил с мэром Конотопа Артемом Семенихиным. Это город, который за 40 км от границы с Москвой. Он у нас самый восточный мэр-националист, и он добился, что у них есть улица Романа Шухевича и Степана Бандеры. Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры. Я понимаю, что ему не профинансируют, депутаты не проголосуют, чтобы изготовить этот памятник. Давайте мы это сделаем, чтобы показать, что сегодня на самом деле Украина, как никогда, едина в своей украинской идентичности», – призвал Марцинкив.

«Степана Бандеру до сих пор в страшном сне боится вся Москва. Видите ли, человека давно уже убили, а Бандера и дальше воюет за украинское государство и будет воевать годами, потому что есть последователи, есть идея, а она всегда бессмертна», – пояснил мэр Ивано-Франковска.

Ниже – фото с шествия в честь Бандеры в Ивано-Франковске.