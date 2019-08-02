Рятуйте! Аскеров обижают!

02.08.2019, Симферополь, Александр Ростовцев

Суд Киевского района города Симферополя по представлению Управления ФСБ по Республике Крым постановил: арестовать сроком на 2 месяца Гульсум Халилову, сотрудницу переехавшего в Киев телеканала ATR, по статье 208 части 2 УК РФ «Об участии в незаконных вооружённых формированиях».

Согласно материалам дела, Халилова, в 2016 году вступила в незаконное вооружённое формирование «батальон имени Номана Челебиджихана» и оказывала ему информационную поддержку.

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Декабрь 2015 года. Халилова освещает теракт на ЛЭП, подорванных для прекращения подачи электричества в Крым, в пользу “гражданских активистов”

Доследственная проверка дела велась в течение года. А, поскольку, Халилова в данный момент работает против Крыма с территории иностранного государства Украина, арест фигурантки объявлен заочно. Также по закону ей был назначен адвокат.

1 августа о судебном решении в отношении Халиловой узнала «заперекопная спильнота», истомившаяся в длительном ожидании «деоккупации Крыма», что вызвало в её среде сильное бурление с распространением соответствующего амбре.

Возбудились практически все заинтересованные и крайне одиозные личности, поймавшие когнитивный диссонанс.

Так, «хан в изгнании», Рефат Чубаров, назвал решение районного суда Симферополя «из разряда кафкианских, мрачным, угнетающим, наполненным иррациональности и абсурдом действом», представляющем «реальную угрозу для журналистки» и даже ввернул параллели с «ужасами депортации».

Хозяин Халиловой, Ленур Ислямов, рассыпался в похвалах своей подопечной: «значит, всё правильно делаем», «мы боремся с их Русским миром, который они строят на нашей земле», и прочими «они нас боятся».

Ушибленный фан-клуб замеджлисовских ханум, как в Крыму, так и за его пределами, нестройным хором заявил: «Сегодня мы все – Гульсум Халилова».

Сама «виновница торжества» о решении районного суда Симферополя якобы узнала из соцсетей. Постановление о своём аресте балаболка пафосно называет «месседжем свободной журналистике» и последние два дня торгует вывеской с телеэкрана, активно пиарясь на волне поднятого гевалта – в кои-то веки на неприметную пропагандистскую жужелицу вдруг обращено хоть какое-то общественное внимание.

«Крымсоска» Тамила Ташева толкнула речугу про «фейковый суд» и посоветовала Халиловой «обратиться в Интерпол за преследование журналистов в РФ».

От летаргического сна очухались даже дармоеды из виртуальной «прокуратуры АРК», возбудившие собственное «уголовное дело» по статье «привлечение к уголовной ответственности заведомо невиновного» на основании заявления самой Халиловой.

Но громче всех кричал самоназначившийся адвокатом Халиловой «активист и общественный деятель» Эмиль Курбединов, большой поборник прав членов экстремистских запрещенных организаций «меджлис» и «Хизб-ут Тахрир».

В специально выложенном по такому случаю видео юрист старается убедить зрителей в абсурдности приговора районного суда Симферополя и в том, что УФСБ по Крыму «шьёт дела на невиновных».

В своей речи Курбединов сообщает, что возбужденное российскими судебными властями в Крыму уголовное дело против Халиловой несостоятельно, потому что «Батальон имени Номана Челебиджихана», в который вступила Халилова в 2016 году, считается незаконным только Российским государством, тогда на Украине нет ни одного документа, в котором «батальон» объявлен преступным или вне закона.

Кроме того, большинство плакальщиков о «репрессиях против Халиловой» утверждают: «она никогда не брала в руки оружие, а работала только телекамерой и словом журналиста – в чём она виновата?».

Такое ощущение, что адвокат Курбединов настолько «зашился» в делах своих подопечных «хизбов», что не слышал ни единого скандала вокруг батальона «Аскер», он же «имени Номана Челебиджихана» (что сомнительно), либо включил дурака (что более вероятно).

Даже в постмайданной Украине с её правовым беспределом, вряд ли найдётся хоть один чиновник, который озвучит номер и дату приказа органов власти, которым был сформирован хоть один из «добробатов». Все эти бандитские формирования создавались в частном порядке, с привлечением финансовой помощи украинских олигархов.

В «батальон имени Номана Челебиджихана» вербовались уголовные морды из числа «активистов гражданской блокады Крыма». Причём, речи о том, чтобы вернуться назад, в «АТО», не было – «проект» не преследовал своей целью сдохнуть по приказу Порошенко.

Основным занятием «аскеров» Ислямова стало крышевание таможенных переходов и контрабандного трафика на границе с Крымом, а также рэкет и грабёж населения юга Херсонской области под благородным предлогом «защиты региона от повторения судьбы Крыма».

Весь 2015 год Ислямов так активно пиарил своё будущее детище, «крымско-татарский батальон в составе Нацгвардии Украины», что власти были вынуждены отреагировать.

В конце января 2016 года появилось официальное заявление Нацгвардии о невозможности создания «крымского батальона». Спикер ведомства Светлана Павловская сообщила о заявлении Ислямова довольно жестко: «Это инсинуации отдельного человека, который берет на себя ответственность делать подобные заявления…».

В середине февраля 2017 года произошёл громкий скандал в результате налёта одного из батальонов 57-й бригады ВСУ под командованием Сергея Шпанко на базу «аскеров», в результате которого военными было изъято большое количество стрелкового оружия, гранатомётов, противопехотных мин, патронов в цинках и прочей амуниции

Причиной рейда стали жалобы местных жителей на нескончаемый беспредел со стороны «аскеров».

После этого власти Украины пытались впихнуть «батальон имени Номана Челебиджихана» то в морскую пехоту, то в погранслужбу, то к аваковским стервятникам. Насколько известно, недобатальон Ислямова так и не был легализован ни в одной из силовых структур Украины – никто не хотел окончательно замараться, беря на службу отъявленных неадекватов.

«Аскеров» не взял на службу даже не страдающий брезгливостью Аваков, приютивший под крышей МВД конченых подонков из «Торнадо». Как оказалось, за «крышу» МВД необходимо платить Авакову, а это уже оказалось нерентабельно.

Что касается ислямовской пустолайки Халиловой, то она «засветилась» с репортажами в поддержку «гражданской блокады Крыма» в конце 2015 года.

– да и шеф Ислямов оказал ей медвежью услугу, назвав подопечную «боевой девушкой» и выложив в YouTube спевку Халиловой с другими боевыми фуриями «Аскера» в каком-то блиндаже.

В заключение хочется сказать Халиловой и защищающих её кликуш. Не важно, что фигурантка дела не держала в руках оружия. Это не освобождает её от ответственности. Информационной обслуге бандитов и террористов всегда следует помнить о «казусе Штрайхера» – казнённом по приговору Нюрнбергского трибунала нацистском пропагандисте, занимавшегося примерно тем же, чем и Халилова, но в гораздо больших масштабах.

Судя по всему, Халилова с подтанцовкой о чём-то подобном догадываются, поскольку хиханьки у них выходят какие-то задумчивые. Ведь вслед за заочным арестом последует запрос в Интерпол, и тогда Халиловой будет отрезан доступ не только в Крым. Так что пыхтеть придётся, граждане, что бы там не свистели киевские «эксперты».