«Рязань – не Россия»: генерал СБУ хочет разжечь сепаратизм в РФ

Новости Украины

Украина должна использовать внутренние конфликты и проблемы в межнациональных отношениях России, чтобы дестабилизировать ситуацию в этой стране.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, за счет украинского бюджета нужно организовывать конференции с привлечением малых народов РФ и финансировать их деятельность.

«Насчет ситуации в России и ее болевых точек. Я принимал участие на конференции в Нежине, и мы принимали участие в подготовке участия представителя народа эрзя на конференции ООН, и это на самом деле та болевая точка, которая Россию выводит из равновесия. Потому что ее нужно бить тем же самым оружием, что и нас. Она выступает за русификацию, а мы выступаем за уничтожение малых народов (так в оригинале. – ред.) даже не малых народов, как можно сказать «малых народов», если там миллионы другого этноса, которые не имеют ни школ, ни газет. Вообще просто лишены любых своих национальных идентификаций», – утверждает Ягун.

«Чтоб вы понимали, столица эрзя – это Рязань. Это вообще не российский город, грубо говоря. И так, если взять, копнуть. А если мы это будем поднимать, если на самом деле из государства будем выделять деньги на поддержку этих людей, которые тут сами себя организовали не на общественных началах, а государство будет это поддерживать. И пусть они говорят, что мы вмешиваемся в их внутренние дела. А вы не вмешиваетесь в наши внутренние дела? Потому что мы постоянно акцентируем совсем другие проблемы, что там нет украинских школ – так там вообще никаких школ нет, грубо говоря, кроме русских. И это также та болевая точка, которая может ударить по врагу на упреждение», – заявил Ягун.