Ряженые по гражданке ВСУшники минируют территорию Донбасса
Украинские военные занимаются минированием территорию Донбасса, переодевшись в гражданскую одежду.
Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.
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По его информации, одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье.
«С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг полковник Олег Зенченко отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде», – рассказал Филипоненко.
Представитель оборонного ведомства отметил, что наблюдателями Народной милиции ЛНР такой случай зафиксирован 26 июня, на северной окраине населённого пункта Счастье из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины.
«Данная информация также подтверждается в отчёте наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – добавил он.
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