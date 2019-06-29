Ряженые по гражданке ВСУшники минируют территорию Донбасса

29.06.2019

Украинские военные занимаются минированием территорию Донбасса, переодевшись в гражданскую одежду.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.

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По его информации, одновременно с разведением сил у Станицы Луганской командование 25-й бригады ВСУ активно минирует территории в районе населенного пункта Счастье.

«С целью меньшего привлечения внимания к процессу минирования комбриг полковник Олег Зенченко отдал распоряжение использовать для этих целей военнослужащих в гражданской одежде», – рассказал Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства отметил, что наблюдателями Народной милиции ЛНР такой случай зафиксирован 26 июня, на северной окраине населённого пункта Счастье из грузового автомобиля с гражданскими номерами выгружались противотанковые мины.

«Данная информация также подтверждается в отчёте наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», – добавил он.