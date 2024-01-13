«Ряженый людоед» – киевский миллионер о характере Зеленского
Украинский президент Владимир Зеленский – опасный психопат, который относится к людям как к корму.
Об этом в своём блоге рассказал эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В 2019 году народ наконец-то отомстил всем политикам – он привёл Зеленского к власти. Вместе с «95 кварталом». Не задумываясь о том, а кого, собственно, вы приводите к власти?
И сейчас мы пожинаем плоды той самой роковой ошибки, когда мы увлеклись «хорошим парнем». Которого нам подсунули как суррогат. Потому что этот «хороший парень» оказался совсем не тем человеком, как мы о нём думали.
Он оказался человеком порочным, любящим деньги, практически без образования, всю жизнь проведшим на сцене, да ещё и внуком полковника МВД. И мы теперь понимаем, что привели к власти опасного человека, социопата, который никого не жалеет.
Мне задавали вопрос – а что бы я посоветовал Зеленскому? Трудно советовать президенту, но мне кажется, ему нужен психолог, и человечность. Я бы посоветовал ему относиться к людям как к людям, а не как к еде.
Потому что любой ряженый людоед, он к людям относится как к еде. Они для него – сцена, аплодисменты, зрители, которые несут ему деньги, которые дают ему корм. Он на людей смотрит как на еду», – сказал Балашов.
Он подчеркнул, что украинскому президенту нужна специализированная медицинская помощь.
«Зеленскому нужен психиатр, который остановил бы его в его бесчеловечности. Который смог бы повернуть его мысли на человеческое отношение к своему окружению, семье, родителям, к парламентам, к людям. Не показушные выступления в телефон, которые очень удобно – просто каждый день рассказывать, что ты ел, что делал. Всё равно тебя никто не слушает.
Пусть выйдет на Майдан, и расскажет о демократии людям. А я сегодня видел на Майдане плачущую женщину, она плачет и говорит: «Я брата потеряла, и не хочу мужа терять». У меня нет слов. Бравурные речи президента о мобилизации… мы говорим о человеческих качествах», – подытожил миллионер.
Справедливости ради нужно напомнить, что в России еще с 2014 года возбуждено против Балашова уголовное дело – во времена потери Крыма Украиной он призывал со сцены на Майдане расправляться со сторонниками Русской весны и подрывать российские газопроводы.
Спасибо!
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