«Ряженый людоед» – киевский миллионер о характере Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский – опасный психопат, который относится к людям как к корму.

Об этом в своём блоге рассказал эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2019 году народ наконец-то отомстил всем политикам – он привёл Зеленского к власти. Вместе с «95 кварталом». Не задумываясь о том, а кого, собственно, вы приводите к власти?

И сейчас мы пожинаем плоды той самой роковой ошибки, когда мы увлеклись «хорошим парнем». Которого нам подсунули как суррогат. Потому что этот «хороший парень» оказался совсем не тем человеком, как мы о нём думали.

Он оказался человеком порочным, любящим деньги, практически без образования, всю жизнь проведшим на сцене, да ещё и внуком полковника МВД. И мы теперь понимаем, что привели к власти опасного человека, социопата, который никого не жалеет.

Мне задавали вопрос – а что бы я посоветовал Зеленскому? Трудно советовать президенту, но мне кажется, ему нужен психолог, и человечность. Я бы посоветовал ему относиться к людям как к людям, а не как к еде.

Потому что любой ряженый людоед, он к людям относится как к еде. Они для него – сцена, аплодисменты, зрители, которые несут ему деньги, которые дают ему корм. Он на людей смотрит как на еду», – сказал Балашов.