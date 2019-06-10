Ряженых в камуфляж популистов в Раде сменят болтуны-блогеры

10.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Ничего хорошего от нового состава Верховной Рады ждать не приходится, даже на фоне уходящего VIII созыва, сплошь собранного из нациствующих «вояк» и прочих майданщиков.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политтехнолог Александр Теплюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«Что нас ждёт в этой парламентской пятилетке, как по мне – ничего хорошего, потому что вместо популистов, которые были перед этим, из которых некоторые переоделись в военную униформу и под этим лозунгом пролетели, их в этом созыве не будет, как и количества людей, которые на Майдане намайданили.

Но на сегодня мы видим очень большое количество экспертов разных, которые будут заходить. Вопрос, насколько это качественные эксперты – не знаю. По количеству подписчиков в интернете, вроде хорошие эксперты, насколько качественные – не знаю», – заявил эксперт.

При этом политолог Даниил Богатырёв отметил, что в основном политсилы предпочитают скрывать данные списков.

«Мы больше говорим о «Слуге народа», потому что эта партия опубликовала больше всего людей в списке, у всех остальных сложно судить по пяти людям о том, какие группы доминируют, а значит, большинство людей будут прятать в этой непубличной части списка. В «Слуге народа» же остались все те же группы, что и были, то есть, это представители Авакова, Коломойского, также несколько поредевшие представители прозападных демократических агентов влияния и «квартальцы». Все остальные – люди, которые покупали места в списках, а также люди, которых пригласили сугубо для рейтинга», – рассказал Богатырёв.