Рыбак рыбака: Украинская газета восхищена репрессиями против сербов в Черногории

28.01.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Черногории не идут на уступки общественности и не отзывают скандальный антиправославный закон, позволяющий конфискацию святынь Сербской Православной Церкви, потому что заручились поддержкой НАТО.

Об этом пишет украинская газета «День», редактируемая Ларисой Ившиной, супругой экс-главы СБУ Евгения Марчука, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С самого начала протесты черногорских защитников СПЦ были крайне радикальными и напоминали — без преувеличения — начало войны в Хорватии в 1990 году… Протестующие, несогласные с принятием парламентом Черногории Закона о вероисповедании, перекрывали дороги, блокировали мосты и даже попробовали строить баррикады, и все это под триколорами сербских флагов и при активном участии просербских политиков — то есть, делали то, с чего тридцать лет тому назад в Хорватии началось создание сепаратистской Сербской краины. Но наихудшего не случилось», – отмечается в публикации.

«Доводить конфликт до вооруженного ключевые игроки не заинтересованы. Как сказал Вучич (президент Сербии – ред.), «мы не пойдем танками на Черногорию». Однако, слушая подобные высказывания, можно только представлять себе, как развивались бы события, если бы Черногория не вступила бы в НАТО», – пишет газета.

Украинские авторы восторгаются действиями властей Черногории по силовому подавлению сербских протестов.

«Впрочем, нужно отдать должное — черногорская власть и без помощи союзников действовала очень быстро и решительно. Во время обсуждения в парламенте законопроекта весь центр столицы Черногории, Подгорицы, был перекрыт — полиция не разрешала ни ездить на автомобиле, ни просто ходить по улицам правительственного квартала. На парламентском заседании стражи порядка задержали всех оппозиционных депутатов из-за их попытки сорвать обсуждение. А после начала протестов черногорские стражи порядка достаточно жестко прекратили все попытки нарушить общественный порядок, силой разблокировав основные магистрали и задержав нескольких нарушителей.

Причиной таких решительных действий, очевидно, стал уже приобретенный опыт. Когда Черногория начала финальный этап вступления в НАТО, просербская оппозиция в 2015 году с коктейлями Молотова штурмовала парламент, а в 2016-ом, вместе с агентами российских спецслужб пыталась устроить государственный переворот», – пишет «День».

В Черногории уже месяц проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.