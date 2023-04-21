Рыдающая украинка устроила скандал на соревнованиях в Молдове

Елена Острякова .  
21.04.2023 20:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 561
 
Дзен, Идиотизм, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спорт, Украина


Украинская спортсменка по бальным танцам Виктория Урсатий устроила скандал на соревнованиях в Молдове.

Она заявила, что ей не дали выйти на представление с государственным флагом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская спортсменка по бальным танцам Виктория Урсатий устроила скандал на соревнованиях в Молдове. Она...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Нам сказали, что это запрещено. Мы говорим прямым текстом: это война, у нас война, и мы не можем ходить без флага. Без флага, мы сказали, не выйдем, а нам сказали – ну и не идите, и мы не вышли», – рыдая рассказала Урсатий на видео, который выложила в интернет.

Победителями чемпионата мира стали молдавские спортсмены Габриэле Гоффредо и Анна Матус.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть