Рыдающая украинка устроила скандал на соревнованиях в Молдове

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Украинская спортсменка по бальным танцам Виктория Урсатий устроила скандал на соревнованиях в Молдове.

Она заявила, что ей не дали выйти на представление с государственным флагом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам сказали, что это запрещено. Мы говорим прямым текстом: это война, у нас война, и мы не можем ходить без флага. Без флага, мы сказали, не выйдем, а нам сказали – ну и не идите, и мы не вышли», – рыдая рассказала Урсатий на видео, который выложила в интернет.

Победителями чемпионата мира стали молдавские спортсмены Габриэле Гоффредо и Анна Матус.