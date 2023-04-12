Рынок недвижимости Крыма оживает – спасибо херсонским сертификатам

Строительная отрасль Крыма постепенно оживает после прошлогоднего шока и падения объемов продаж в секторе жилой недвижимости. Рынок пришел в движение благодаря льготным программам ипотеки и жилищным сертификатам, но до окончательной стабильности еще далеко, сообщила в эфире «Радио Крым» директор по маркетингу одной из ведущих строительных компаний региона Дарья Осадчая, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Активный спрос на жильё, наверное, ещё не восстановился окончательно, и мы пока наблюдаем умеренный рост спроса. Но, тем не менее, и миграционная активность в наш регион продолжает расти, а наличие «херсонского сертификата» существенно подогревает спрос на рынке вторичной недвижимости, – отметила она.

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– Примерно четверть денег, которые освобождаются от продажи вторичной недвижимости, всё-таки вкладываются в «первичку». То есть, люди хотят улучшить свои жилищные условия, и эти 25% вырученных денег вкладываются в жильё для себя. И вот здесь надо говорить, что в ближайшее время, мы, во всяком случае, на это надеемся, оживится спрос на приобретение двухкомнатных и трёхкомнатных квартир. Покупатели уже активно присматриваются к улучшению своих жилищных условий, стремясь переезжать из вторичной недвижимости в более новую с новой качественной инфраструктурой, с современной городской средой».

Покупка однокомнатных квартир в ипотеку с последующей сдачей в наем для погашения кредита хоть и остается актуальной, но чаще себя не оправдывает. И дело здесь в разнице ипотечной ставки и арендной стоимости жилья.

«Есть и такие сделки, но говорить о том, что это массовое явление не приходится, поскольку с этого года на 1% повысилась ставка по льготной ипотеке. Сегодня семейная и льготная ипотека с господдержкой – это самый популярный, наверное, вид ипотеки, и ежемесячный платёж не всегда меньше, чем арендная плата, – указала Осадчая.

– Но этот вид бизнеса в Крыму актуален, потому что ставка аренды однокомнатных квартир продолжает расти в силу определённого миграционного прироста. Это связано и с присоединёнными областями, откуда люди едут в поисках работы, и с господдержкой в виде жилищного сертификата. Дело в том, что однокомнатные квартиры чаще всего люди рассматривают в качестве инвестиций, и то, что сегодня мы фиксируем некоторое оживление спроса на двух-, трехкомнатные квартиры в проектах высокой стадии готовности, говорит о том, что, всё-таки люди, хотят жить в более комфортных условиях. Но «двушки» и «трёшки» продаются всегда уже в готовых домах более активно, потому что в строящихся порядка 80% продаж – это всё-таки инвестиционные сделки – люди вкладывают деньги в квадратные метры, чтобы, как минимум сохранить свои деньги, и, как максимум, приумножить на перепродаже уже готового жилья».

По продажам с применением жилищного сертификата лидирует Крым и Краснодарский край. Это сильно подогрело спрос на вторичную недвижимость, поскольку в договоре долевого участия сертификат применить нельзя – только на приобретение уже готового жилья.

«Здесь нет повода говорить о себестоимости, поскольку цена на вторичную недвижимость очень сильно зависит от спроса, и цены продолжают пока расти. То есть, пока есть возможность пользоваться жилищным сертификатом, продавцы спекулируют на этом и продолжают поднимать цены. И сегодня цена за квадратный метр на вторичном рынке даже выше, чем на рынке первичной недвижимости. Потому что люди хотят получать готовое жильё сразу в нём жить, – отметила Осадчая.

– Более того, жилищный сертификат применяется только по договору купли-продажи, то есть, уже на готовое жильё, и это сильно отсекло количество желающих приобрести первичную недвижимость – по договору долевого участия херсонцы пока не могут приобрести квартиры». Представитель девелоперской компании добавила, что сроки строительства сейчас гораздо снижены, поскольку за каждый день застройщик платит проценты банку-кредитору. «Срок строительства сейчас сильно сократился, это связано с обязательствами застройщика в рамках кредитного договора, – пояснила эксперт. – По ФЗ 214 застройщики не могут привлекать напрямую деньги собственников на строительство нового жилья, поэтому берут заёмные средства, и здесь появляется ещё один дополнительный регулятор, в том числе – регулятор цен. Это банк, который даёт застройщикам проектное финансирование, и чтобы процент по этому кредитному договору платить недолго, застройщики существенно сокращают в рамках допустимых норм сроки строительства. Сегодня до ввода в эксплуатацию любой дом строится примерно полтора года, и это небольшой срок для того, чтобы подождать готовое комфортное новое жильё».