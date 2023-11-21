Рынок жилья в Крыму надеется вздохнуть после завершения экспансии «херсонских сертификатов»

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До апреля следующего года цена на недвижимость в Крыму будет держаться на высоком уровне и, возможно, даже расти. Затем наступит стабилизация. Причина в завершении госпрограммы предоставления жилищных сертификатов переселенцам из Херсонской области.

Об этом сообщил в эфире «Радио Крым» эксперт рынка Дмитрий Майоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 2020 года, когда государство стало помогать застройщикам, ввело льготную ипотеку под 4,5%, люди стали покупать квартиры. Потому что таких процентных ставок раньше не было, обычно 8-9%, а сейчас все 18%. Естественно, это повлекло за собой взрывной рост цен. За последние 3 года цена выросла в 2,5 раза. У нас «вторичка» смотрит в спину в «первичке». Первичный рынок складывается из затрат плюс доходы, а вторичный рынок смотрит на аналоги, что происходит на первичном, сколько стоит квартира у соседа, и, естественно, цена растёт», – отметил он.

По оценке специалиста, сейчас наблюдается пик цен на рынке недвижимости, поскольку заканчивается выдача «херсонских сертификатов», и ближайшие несколько месяцев рынок будет реагировать на этот спрос.

«Если прогнозировать что-либо, могу сказать так: 2 апреля заканчивается срок реализации херсонских жилищных сертификатов, когда люди уже не смогут подать заявление на реализацию. Соответственно, пик покупок придётся на конец года и до февраля месяца. Ещё можно успеть купить квартиру где-то 20 марта, быстро оформить ее в собственность и подать заявление, но это крайний срок. До 1 декабря нужно получить сертификаты всем, кто хочет их реализовать. После этого будет ослабление на рынке. Возможно, после будут вторичные продажи того, что куплено и стабилизация цены. Посмотрим, как отреагирует государство, какие ипотечные ставки предложат банки, что произойдёт в глобальном плане, и если люди потянутся в Крым в силу геополитических событий, то возможно цена совсем не упадет», – подчеркнул Майоров.