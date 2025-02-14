Рютте: Европу не пустят за стол переговоров без своего оружия и денег

Вадим Москаленко.  
14.02.2025 17:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чтобы получить своё место за столом переговоров с Россией, страны Европы должны наращивать поставки оружия на Украину.

Об этом на пресс-конференции в Мюнхене заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чтобы получить своё место за столом переговоров с Россией, страны Европы должны наращивать поставки...

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«Насколько обоснованы опасения Европы, что её оставят за бором переговоров о мирном соглашении?», – спросил журналист.

«Буду предельно честен. Я действительно считаю, что европейцам нужно разработать конкретные планы. Во-первых – увеличить военную помощь Украине. Во-вторых, провести больше тренировок для украинских военных.

Также нужно продумать, как европейские страны, возможно, вместе с другими, смогут помочь после заключению мирного соглашения.

Создать факты на местах, добиться эффекта от разработанных нами планов – это лучший способ получить свою долю за столом переговоров», – ответил Рютте.

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