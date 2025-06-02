Рютте обещает набрать «миллиард людей» для поддержки Украины

Елена Острякова.  
02.06.2025 18:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


НАТО поддержит Украину на предстоящем саммите в Гааге.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил сегодня на саммите восточного и южного флангов альянса в Вильнюсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО поддержит Украину на предстоящем саммите в Гааге. Об этом генсек НАТО Марк Рютте...

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«Дорогой Владимир, мы продолжим поддерживать Украину. Мы знаем, что сильная безопасная Украина является важнейшей для безопасности евроатлантического региона. У нас есть еще три недели до гаагского саммита. Я с нетерпением ожидаю сотрудничества со всеми странами-союзницами, чтоб у нас был один миллиард людей», – сказал Рютте.

Он считает, что НАТО столкнулась «с сильнейшей угрозой безопасности» за последние десятилетия.

«Мы не в состоянии войны, но также не в состоянии мира», – вещал Рютте.

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