Рютте резко перестал быть уверенным в победе НАТО над Россией
Блок НАТО не готов к победе над Россией.
Это признал генсек НАТО Марк Рютте сегодня на пресс-конференции в Гааге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В НАТО широко распространено мнение, что если Россия нападет на нас, то наша реакция будет сокрушительной, – и русские это знают. Но многие в НАТО очень обеспокоены. Пару недель назад мы слышали выступление главы оборонного ведомства Германии и многих других высокопоставленных военных, представителей разведки о том, что через 3, 5, 7 лет Россия может успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать больше уже сегодня», – вещал Рютте.
Он призвал не ждать до 2035 года, а начать уже сегодня ежегодное увеличение расходов.
«В ближайшие 3-5 лет на оборону будут выделяться огромные дополнительные средства, которые позволят нанять больше солдат и купить все необходимое военное оборудование по приемлемым ценам. Это значит, что через 3-7 лет мы создадим такую сильную НАТО, что ни русские, ни китайцы, которые быстро наращивают свою военную мощь, не смогут напасть на нас», – убеждал Рютте.
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