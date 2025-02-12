Рютте уже допускает, что членство в НАТО вообще не светит Украине

Константин Серпилин.  
12.02.2025 18:20
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 269
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Членство Украины в НАТО может и не быть обязательным условием мирного договора, однако Кремль может это записать себе в плюс, поэтому не стоит лишний раз здесь подыгрывать Москве.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Членство Украины в НАТО может и не быть обязательным условием мирного договора, однако Кремль...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Генсека спросили – если требования трампистов, чтобы Украина не пыталась идти в НАТО, совпадают с ожиданиями Кремля, то какие могут быть гарантии безопасности Киеву после прекращения огня.

«Да, часто звучат такие вопросы. Если мы говорим о Москве, то – да, Путин может думать что хочет, и пусть себе думает, но я не хочу, чтобы он считал, что он умнее, чем является на самом деле.

Он может сидеть и что-то там себе говорить. Но я знаю две вещи. Во-первых, мы должны сделать всё, чтобы Украина была в самой выгодной для себя позиции тогда, когда будут начинаться переговоры. А когда будут результаты – или мирный договор, или что-либо, всё это нужно вводить и реализовывать на практике», – вещал он.

«Мы должны гарантировать Украине всё, чтобы Путин никогда не захотел украсть какой-то квадратный километр Украины. Вот, что важно!

И после этого – да, мы можем говорить и обдумывать, что мы будем делать дальше, какие страны мы будем привлекать для обеспечения этих гарантий и т.п. Но, опять же, всё это делает Путина умнее, это частички будущих переговоров, может даже конкретно с Путиным. Но давайте его не будем готовить к тому, чего он сейчас не знает», – нагородил Рютте.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить