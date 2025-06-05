Рютте выслужился перед Трампом: оборонный сбор для стран НАТО составит 5% ВВП

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Генсек НАТО Марк Рютте официально предложил поднять уровень военных расходов стран Североатлантического альянса до 5% от их ВВП.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи с министрами обороны стран военного блока, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сколько нам нужно? 3,5% ВВП на оборону, это будет касаться того, сколько будет стоить достижение новых целевых возможностей и показателей, которые согласовали министры. И 1,5% ВВП в год на инвестиции, связанные с обороной и безопасностью, такими, как инфраструктура и промышленность. Также министры обговорили поддержку Украины, это означает, что будет предоставлено 20 млрд. евро дополнительной помощи в сфере безопасности», – сообщил Рютте.

«Я предложу членам альянса 5%. 3,5 – это основные затраты, вы можете это сравнивать с 2%, а потом 1,5% на вопросы безопасности и обороны. Например, мобильность, подготовка общества к ситуации, которая потенциально может произойти. Это было сегодня предложено, конечно, есть детали, которые необходимо обговорить членам альянса, и мы будем это делать на протяжении следующих нескольких дней и недель, я уверен, что мы сможем решить все вопросы», – добавил генсек.

Программа предполагает повышение ставок до 2032 года. Также Рютте подчеркнул, что НАТО останется ядерным альянсом, пока существует ядерное оружие.