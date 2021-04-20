«РЖД Интернешнл» на полгода раньше завершила строительство рекордного для Сербии объекта

20.04.2021, Белград, Алексей Топоров

Российская «РЖД Интернешнл» закончила работы по строительству трехкилометрового железнодорожного виадука над подтопляемой частью поймы Дуная и первого открытого тоннеля «Чортановцы».

Об этом сообщила сербская редакция радио «Спутник», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Работы на участке проходили в рамках строительства высокоскоростной железной дороги «Стара-Пазова – Нови Сад». При этом они были завершены более чем на полгода раньше запланированных сроков. «РЖД Интернешнл» заявила, что в апреле оба объекта успешно прошли проверку Министерства строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии на соответствие проектным решениям.

Перед вводом в эксплуатацию путепровода и тоннеля, которые запланированы на конец 2021 года, будут выполнены работы по обустройству контактной электросети, верхней машины пути, пусконаладочные испытания запланированы на осень.

Работы по строительству виадука начались 1 ноября 2017 года. Его длина составляет три километра, а высота отдельных столбов – 26 метров, что сравнимо с высотой восьмиэтажного дома. Виадук начинается на выходе из туннеля «Чортановцы» перед Сремски-Карловцами и тянется вдоль поймы Дуная. Поскольку часть объекта расположена на крутой местности, для обеспечения его надежности при строительстве были построены 20 оползневых сооружений.

Срок безопасного использования тоннеля, определенный проектом, составляет не менее 100 лет. После завершения всех работ в соответствии с проектом пассажирские поезда смогут развивать скорость до 200 километров в час на участке высокоскоростной железной дороги» Стара Пазова – Нови-Сад», а грузовые поезда – до 130 километров в час.