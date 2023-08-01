РЖД собирается вооружаться противодронными ружьями

Елена Острякова .  
01.08.2023 17:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Терроризм, Транспорт, Украина


РЖД уже потратила на свою безопасность 45 млрд руб и собирается увеличить эту сумму.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил генеральный директор компании «Инфолайн Аналитикс» Михаил Бурмистров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

РЖД уже потратила на свою безопасность 45 млрд руб и собирается увеличить эту сумму....

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«Есть наиболее остро стоящие вопросы. В первую очередь, это вопросы противодронной защиты. Это, в первую очередь, противодронные ружья для охраны ключевых объектов. Чтобы мы не столкнулись с тем, что охрана есть, а с дронами она ничего поделать не может. Стрелковым оружием эта проблема не решается.

Второй момент – все системы, связанные с распознаванием лиц, которые успешно работают на московском метрополитене. Такую систему надо в ускоренном темпе внедрять на все вокзалы», – сказал Бурмистров.

Он также считает, что для грузоперевозчиков должна быть введена система дополнительной страховой защиты.

«Сейчас количество происшествий растет. Они носят явный террористический характер. В этом плане нужен дополнительный инструмент, потому что риски для грузоперевозчиков выросли. Атаки на Москву это удар больше в информационной плоскости, а вот аварии на железной дороге – это удар по промышленности», – отметил Бурмистров.

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