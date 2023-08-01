РЖД собирается вооружаться противодронными ружьями

РЖД уже потратила на свою безопасность 45 млрд руб и собирается увеличить эту сумму.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил генеральный директор компании «Инфолайн Аналитикс» Михаил Бурмистров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Есть наиболее остро стоящие вопросы. В первую очередь, это вопросы противодронной защиты. Это, в первую очередь, противодронные ружья для охраны ключевых объектов. Чтобы мы не столкнулись с тем, что охрана есть, а с дронами она ничего поделать не может. Стрелковым оружием эта проблема не решается.

Второй момент – все системы, связанные с распознаванием лиц, которые успешно работают на московском метрополитене. Такую систему надо в ускоренном темпе внедрять на все вокзалы», – сказал Бурмистров.