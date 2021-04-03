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03.04.2021, Москва, Елена Острякова
 
Балканы, Дзен, Россия, Сербия, Транспорт
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РЖД строит скоростную дорогу между двумя крупнейшими городами Сербии


Проект РЖД по строительству в Сербии скоростной железной дороги будет завершен в этом году.

Об этом в интервью youtube-каналу «Международная жизнь» заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было уточнение некоторых деталей. Но это абсолютно рабочие моменты, которые не влияли на реализацию общего плана. Он будет завершен до конца года, мы в этом уверены. И в правительство РФ, и в РЖД прекрасно понимают значение реализации этого проекта для Сербии. Это глубинная модернизация инфраструктуры как в самой Сербии, так и в рамках европейской инфраструктуры. Дорога Белград – Нови Сад станет частью центрально-европейской железнодорожной инфраструктуры. РЖД использует самые современные технологии», – сказал  Боцан-Харченко.

Сейчас при участии РЖД ведется модернизация сербских железных дорог, создается современный диспетчерский центр, который позволит существенно повысить скорость и эффективность перевозок.

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