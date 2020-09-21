21.09.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Общество, Политика, Россия, Сербия, Транспорт, Черногория, Экономика
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РЖД займется реконструкцией сербской ветки от Валево до Черногории


Компания РЖД-Интернешнл подписала договор с Министерством строительства, транспорта и инфраструктуры о реконструкции жд-дороги «Валево-Врбница – граница с Черногорией».

Согласно документу, модернизация железной дороги начнется в первом квартале 2022 года.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», документ подписали гендиректор РЖД-Интернешнл Сергей Столяров и  и.о. директора «Железнодорожная инфраструктура Сербии» Небойша Шурлан. Также в церемонии приняли участие министр строительства, транспорта и инфраструктуры Зорана Михайлович, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов и посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.

«Сербия подписала соглашение о модернизации железной дороги с лучшей компанией мира – «Российскими железными дорогами», – прокомментировала происходящее Михайович. –  С этой компанией наша страна уже несколько лет сотрудничает над другими важными и сложными проектами в области железных дорог страны.

Один из таких проектов – модернизация железной дороги «Белград-Будапешт», которая является одной из самых сложных участков в этой части Европы. Мы также надеемся на то, что в следующем году компания начнет строительство современного диспетчерского центра, который необходим Сербии».

Впрочем, и сам участок «Валево-Врбница – граница с Черногорией» (так называемая «Барская дорога», по всей видимости, названная так за то, что в югославскую эпоху связывала Валево с приморским гордом Бар в Черногории) не является легким, его протяженность – 209,4 километра, на участке находятся 250 мостов и около 260 туннелей.


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