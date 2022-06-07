Шойгу объявил о запуске сухопутного коридора в Крым. Что это даст экономике

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Новости Украины

Крым и материковую часть Российской Федерации вновь связало прямое транспортное сообщение по сухопутью.

Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Кроме того, транспортное сообщение проходит через взятую под контроль российской армией часть Запорожской области и Херсонскую область.

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«Совместными усилиями Минобороны России и акционерного общества «Российские железные дороги» созданы условия для возобновления полноценного движения между Россией, Донбассом, Украиной и Крымом на шести железнодорожных участках. Приступили к доставке грузов в Мариуполь, Бердянск и Херсон. Общая протяженность восстановленных железнодорожных участков – 1200 километров. Открыто автомобильное сообщение с территории России по материковой части в Крым», – заявил Шойгу.

По словам экс-министра транспорта Республики Крым Анатолия Цуркина, запуск прямого сообщения позволит снизить логистические затраты и удешевит доставку товаров как на освобожденные территории, так и на полуостров.

«Сегодня Херсонская и Запорожская области торгуют с Республикой Крым и с Российской Федерацией. До этого Крым являлся тупиковым регионом. Теперь появится более короткий путь также для доставки грузов в и из Херсонской и Запорожской областей, прямой коридор. Это будет короче по километражу, потому что сегодня из Херсона в Ростов через Крым – это почти тысяча километров, а из Херсона напрямую, через Мариуполь – 500 километров. Это сократит стоимость логистических услуг, сделает более доступной доставку грузов, снимет нагрузку на крымские дороги. Это основной аспект – теперь эти территории смогут напрямую возить грузы в и из Российской Федерации. То, что касается пассажирской и другой доступности – рано или поздно возникнет автобусное сообщение, железнодорожное. Поэтому и логистическая пассажирская составляющая будет, в любом случае, короче», – заявил Цуркин в комментарии «ПолитНавигатору».