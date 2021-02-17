С 1 марта для иностранных агентов в России наступают тяжелые времена

17.02.2021, Москва, Максим Карпенко

Совет Федерации принял законопроект о штрафах, которые налагаются на иностранных агентов, одобренный накануне Госдумой во втором и третьем чтениях.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», принятые изменения в Кодекс об административных правонарушениях позволяют оштрафовать НКО-иноагента до пяти миллионов рублей в случае ведения незаконной деятельности юрлицом.

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Если НКО будет вести свою деятельность без маркировки себя иноагентом, то штраф достигнет 100-300 тысяч рублей.

«Нововведения, которые предлагаются, они являются наказанием не за деятельность, которую ведут так называемые иностранные агенты, а за уклонение этими лицами от тех простых правил, которые мы с вами уже установили. Эти правила сводятся к необходимости своевременной регистрации, маркировки продукции, которую они выпускают от своего имени или от имени тех организаций, где они находятся.

Все это перечислено в уже принятых нами документах. В предлагаемых дополнениях в Административный кодекс рассматриваются такие меры, как предупреждение, административный штраф и возможность в определенных случаях конфискации предмета административного правонарушения. Сам федеральный закон предполагает вступление в силу 1 марта 2021 года», – заявил представлявший законопроект член Совета Федерации Андрей Климов.