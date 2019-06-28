28.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия, Украина, Энергетика
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С 1 января газ через Украину не пойдет

Транзита российского газа через территорию Украины в 2020 году не будет.

Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон в интервью «Комсомольской правде», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но переговоры с Приднестровьем нужно вести в срочном порядке. Приведу хотя бы один аргумент. С 1 января газ со стороны Украины не пойдет», – сказал Додон.

Он в очередной раз пригрозил Приднестровью тем, что республике придется покупать газ у Молдавии. Правда, откуда сама Молдавия возьмет голубое топливо, непонятно.

«Нам придется покупать газ у румын (а румынская труба так и не достроена), и Приднестровью нужно будет ПОКУПАТЬ газ. Нам просто не по карману давать его бесплатно. Если, не дай Бог, закроют трубу через Украину, даже не знаю, как мы выживем. Я до сих пор помню январь 2009 года, когда каждый день был страх, что страна замерзнет. Нужно срочно начинать переговоры и с Газпромом, и с румынами, и с Приднестровьем, не дожидаясь кризиса», – сказал Додон.

Ранее президент Приднестровья Вадим Красносельский выразил уверенность в том, что транзит газа через Украину сохранится, как и льготные тарифы для ПМР. Он призвал сограждан не обращать внимания на заявления Додона.

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