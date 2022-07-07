С 1 января: новый дедлайн для российского импортозамещения

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко раскритиковала российское правительство за медленные темпы импортозамещения.

Об этом она заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Меня настораживает некоторая степенность: давайте к 2030 году, к 2035 году. Жаль только жить в это время прекрасное жить уж придется не мне и не вам. Это неправильно. Сейчас не должно быть 2 года на обсуждение, три года на разработку проектно-сметной документации, потом еще два-три года на запуск пилотного проекта. Такой режим сейчас неприемлем. Он должен быть очень короткий, сжатый, эффективный.

На приоритетные направления нужно не жалеть ресурсов финансовых, кадровых, административных. Чтобы с 1 января 2023 года заработали по иному промышленные кластеры, как сказал президент. И пусть кто-нибудь осмелится не выполнить. Надо до конца года проделать колоссальную работу, чтобы запустить на новой, современной высокотехнологичной основе новые промышленные кластеры.

Таких вопросов, требующих оперативного решения достаточно много. Но должны думать и стратегически, за дальний горизонт. Но не по всем вопросам», – сказал Матвиенко.