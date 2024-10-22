«С 12 до 90 лет» – во Львове предлагают погнать в бой «всех, кто может поднять автомат»

Тарас Стрельцов.  
22.10.2024 19:42
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцы должны быть готовы в случае необходимости погнать в бой 14-летних детей и 90-летних стариков.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы должны быть готовы в случае необходимости погнать в бой 14-летних детей и 90-летних...

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«Если это будет нужно, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. То есть, если человек может поднять автомат – он уже может быть солдатом. Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например, в Центральной Африке, воюют лет с 12-14.

Это дети, и этого бы не хотелось. У нас есть ещё резервы в стране, прежде чем снижать мобилизационный возраст. Но если стране угрожает опасность, то воевать будут все – мужчины, женщины, 15-летние, 90-летние», – сказал Корчинский.

Он подчеркнул, что все украинцы должны умереть в бою, но «отстоять» его страну.

«Рабство хуже, чем война. Лучше не допускать рабства, лучше в случае нужды погибнуть в бою, но не сдать нашу страну. А это значит, что готовность к войне должна быть у всех, от 15 до 90 лет», – добавил нацист.

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