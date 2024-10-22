Украинцы должны быть готовы в случае необходимости погнать в бой 14-летних детей и 90-летних стариков.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил объявленный Россией в розыск украинский нацист Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если это будет нужно, если страна будет на грани уничтожения, то мобилизационный возраст можно снижать хоть до 14 лет. То есть, если человек может поднять автомат – он уже может быть солдатом. Мы знаем, что во многих прогрессивных странах мира, например, в Центральной Африке, воюют лет с 12-14.

Это дети, и этого бы не хотелось. У нас есть ещё резервы в стране, прежде чем снижать мобилизационный возраст. Но если стране угрожает опасность, то воевать будут все – мужчины, женщины, 15-летние, 90-летние», – сказал Корчинский.