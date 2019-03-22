С 14 апреля Таиланд уравняет украинцев с россиянами

22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз на срок до 30 дней, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), уточняет Департамент консульской службы МИД Украины

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Департамент напоминает путешественникам о необходимости застраховаться и соблюдать законодательство другой страны во время пребывания на ее территории.

Напомним, о введении безвиза с Таиландом сообщалось еще в ноябре 2018 года, однако тогда МИД Украины поспешил обьявить о безвизе до того, как он был согласован.

Также напомним, что аналогичные безвизовые правила посещения Таиланда сроком до 30 дней действуют для граждан РФ уже более 12 лет.