Выборы
//exit;
22.03.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Туризм, Украина
Просмотров:

С 14 апреля Таиланд уравняет украинцев с россиянами

С 14 апреля 2019 года граждане Украины могут путешествовать в Таиланд с туристической целью без виз на срок до 30 дней, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Для поездки необходимо иметь заграничный паспорт (биометрический или небиометрический), уточняет Департамент консульской службы МИД Украины

Для пребывания на территории Таиланда сроком более 30 дней, независимо от цели путешествия, необходимо получить визу в дипломатическом представительстве или консульском учреждении.

Департамент напоминает путешественникам о необходимости застраховаться и соблюдать законодательство другой страны во время пребывания на ее территории.

Напомним, о введении безвиза с Таиландом сообщалось еще в ноябре 2018 года, однако тогда МИД Украины поспешил обьявить о безвизе до того, как он был согласован.

Также напомним, что аналогичные безвизовые правила посещения Таиланда сроком до 30 дней действуют для граждан РФ уже более 12 лет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Март 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть