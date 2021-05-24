С 1991 года количество сербов в Хорватии сократилось на 400 тысяч человек

24.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Согласно переписи 1991 года, в Хорватии жило 581 тысяча 663 серба и они составляли 12,16% населения республики, а согласно переписи 2011 года их уже было 186 тысяч 633 человека или 4,36%.

Об этом сообщает «Танюг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня в Хорватии проживает на 400 тысяч сербов меньше, чем по данным переписи 1991 года, – говорит научный сотрудник Института миграции и этнических служб Филип Шкильян.

По словам эксперта, процесс исчезновения сербов в Хорватии начался с их массового геноцида в усташеской Независимой Державе Хорватской с 1941 по 1945 годы. Процесс усугубился реваншистской и ксенофобской политикой постюгославской Хорватии и уничтожением хорватской военщиной при помощи НАТО самопровозглашенной Республики Сербская Краина. А также нынешняя политика завуалированного выдавливания сербов.

Средний возраст сербов в Хорватии в 2011 году был на 12 лет выше, чем в 1991, то есть составлял 53,1 года.

Скильян говорит, что количество сербов по итогам предстоящей переписи будет еще меньше. Смертность хорватских сербов выше, чем в среднем граждан Хорватии, а уровень рождаемости ниже, поэтому из-за возможной более значительной демографической потери за последние десять лет нынешнее число хорватских сербов может составить менее 165 тысяч человек.

На вопрос журналистов о том, что хорватские власти должны сделать, чтобы замедлить демографический спад, Шкильян ответил, что нет никаких последовательных планов демографического обновления Хорватии, не говоря уже о демографическом обновлении районов, где все еще живут только сербские старики.

«Невозможность трудоустройства в населенных сербами районах, плохая инфраструктура, разрушенные поселения, нищета, удаленность от крупных центров и стареющее население являются причинами, по которым нет молодого населения в районах, где преобладают сербы, или где они сейчас составляют большинство», – перечислил эксперт причины, обуславливающие постепенное вымирание сербов в Хорватии.