С 2014 года Киев истреблял детей Донбасса – правозащитники выступили в ООН

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Киевский режим восемь лет занимался циничным уничтожением детей Донбасса, даже не пытаясь как-то наладить гуманитарную ситуацию в регионе.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН по «формуле Аррия» заявила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львовой–Белова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы точно знаем, что украинскую сторону на протяжении восьми лет постоянных обстрелов не беспокоили [дети Донбасса], никакой гуманитарной помощи не оказывалось, никаких запросов не делалось. И по признанию самих детей, они часто говорят: «Мы знаем, кто нас бомбил, знаем, почему мы сидели в бомбоубежизщах». Украина не предпринимала никаких действий для того, чтобы вернуть этих детей на территорию Украины. Видимо, устраивало, что дети месяцами не ходят в школу, вместо прогулки спускаются в бомбоубежища. Мы считаем такие условия для детей неприемлемыми, и не будем мириться с таким положением», – сказала Львова-Белова.

Её слова подтвердила и донецкий омбудсмен Дарья Морозова, которая напомнила, что с 2014 по 2022 годы в Донбассе от действий ВСУ погибли 323 ребёнка, и перечислила некоторые трагедии.

«Кроме попыток физического уничтожения жителей региона, Киев душил Донбасс социальными и экономическими ограничениями. Регион подвергся тотальным экономической, продовольственной, транспортной в водной блокадам. Таким образом Украина предумышленно создала для части населения условия, которые не только грубым образом нарушили их права, но и поставили под угрозу их жизни. И именно дети оказались наиболее незащищённой категорией граждан в условиях украинской агрессии. Скажу больше – Украина изначально не скрывала своих намерений уничтожить подрастающее поколение Донбасса. Напомню печально известную цитату бывшего президента страны Петра Порошенко: «У нас работа будет, у них – нет. У нас пенсии будут – у них нет. У нас забота о детях и пенсионерах будет – у них нет. У нас дети пойдут в школы, а их дети будут сидеть в подвалах». Это он обещал во время выступления в Одессе 23 октября 2014 года. Собственно, все эти годы Киев изо всех сил пытался выполнить сказанное господином Порошенко», – возмутилась правозащитница.

Она заверила, что все восемь лет конфликта народ Донбасса пытался обратить внимание международного сообщества на нарушение его прав.

«Убийства наших детей, попытки истребить их голодом, холодом, отсутствием медицинской помощи и элементарных услуг, не прекращались даже на фоне якобы мирного Минского процесса», – подытожила Морозова.