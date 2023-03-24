С 31 марта Илларионов и Каспаров на украинском ТВ заговорят на «мове»

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В конце марта на Украине вступает в силу закон «о медиа», после чего не только приглашённые эксперты, но и даже высказывания местных жителей из любых уголков страны в прямом эфире телепередач будут переводиться с родного русского на насильно навязываемый украинский язык.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 31 марта вступает в силу закон о медиа, многострадальный, сложный, непростой, многоуровневый, но всё же вступает в силу. Если сейчас мы можем увидеть на отдельных телеканалах, скажем, обращение участников тех или иных эфиров на украинском языке, то очень часто мы можем услышать, скажем, признаки или прямое нарушение языкового закона, то есть, применение негосударственного языка, когда берут интервью у отдельного эксперта, аналитика, местных жителей тех или иных уголков Украины. С 31 марта, и это обозначено ч.7 статьи 40 закона о медиа, определяется, что, если будут звучать такие комментарии, объяснения или экспертные выводы в живую, или в записи, они обязательно должны быть сопровождены переводом. Это же будет распространяться и на фильмы, которые будут считаться выполненными на государственном языке, если в своём подавляющем большинстве там будет украинский язык. Если говорить о фильмах на украинском языке, только до 10% в самих этих лентах может быть на негосударственном, если это соответствует творческой задумке автора. Понятное дело, если это фильм зарубежного производства, то, конечно, он должен быть абсолютно переведён на украинский язык», – рассказал Креминь.