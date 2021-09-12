С-400 уже в Белоруссии: Реакция змагаров и свидомых

12.09.2021 00:13 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

На совместное боевое дежурство в составе недавно созданного учебно-боевого центра (УБЦ) совместной подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии и России заступили российские установки С-400. Во втором УБЦ в Барановичах размещены самолеты Су-30СМ.

Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало окончательно понятно, что российское военное присутствие боевых частей в Беларуси финализировалось на данном этапе. Размещение С-400 – это больше не военный, а политический шаг. По-прежнему нет информации о статусе российских военнослужащих в УБЦ. Подчиняются они, очевидно, России. Наличие этих объектов расширяет перечень возможных провокаций, в том числе и по втягиванию Беларуси в региональный конфликт. Наличие С-400 – это способ и дальнейшего расширения присутствия», – бьет тревогу оппозиционный белорусский военный эксперт Егор Лебедок в своем телеграм-канале.

«Можно говорить, что Лукашенко пошел на серьезные уступки. Они важнее сегодня для Путина, чем создание Союзного государства. Согласие на размещение зенитно-ракетных сил, российских истребителей на белорусских военных базах — все равно, как это называется, — это вовлечение Беларуси в единое командование», – вторит ему директор украинского Института мировой политики Евгений Магда в эфире «Еврорадио».