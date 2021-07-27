«С-500 будет бить турецкие самолёты ещё на взлёте» – доктор военных наук РФ

27.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Российский комплекс ПВО С-500 «Прометей» может эффективно работать по вражеским самолетам ещё на взлёте, не говоря уже о перспективе сдерживающего фактора «оружия судного дня» – «Посейдона» и «Сармата».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил доктор военных наук Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США рассматривают возможность ведения войны против России в рамках ограниченных конфликтов. Например, на территории третьих государств, которые не затрагивают ни территорию США, ни территорию России. В расчёте на то, что Россия не применит ядерное оружие, и американцы тоже не применят ядерное оружие. В этом случае С-400, С-500 сможет работать по американцам очень эффективно», – заявил Сивков.

При этом он отметил, что не только США наступают на геополитические интересы России.

«Возможен конфликт между Россией и другими странами. Почему обязательно только США? Возможен конфликт с теми странами, которые имеют свои ПВО. Например, Турция. Вроде мы сегодня с Турцией дружим, но на самом деле, если посмотреть на географию турецкой экспансии, то мы увидим, что Турция уже очень серьёзно нанесла ущерб нашим геополитическим интересам, и в принципе конфликт реален на отдельных направлениях, например, по типу Нагорного Карабаха. Турецкая авиация в количестве 440 самолётов – будет серьёзный противник. И с этой авиацией будет очень успешно действовать наш комплекс С-500. Он её перекроет ещё на взлёте, турецкую авиацию будет бить. Потому этот комплекс, который будет иметь широкое применение в случае обострения международной обстановки. Это ПВО – новый шаг в развитии противовоздушной обороны и противоракетной обороны», – рассказал эксперт. «Что касается «оружия судного дня», то – да, оно у нас создано. Это «Посейдон» (российский проект беспилотного подводного аппарата, оснащённого ядерной энергоустановкой – ред.), и создаётся – это «Сармат» (перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжёлой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой – ред.)», – резюмировал Сивков.