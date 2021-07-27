«С-500 кардинально освежит и оздоровит больные головы на Западе» – военный эксперт

У западных мечтателей о расчленении РФ и захвате природных ресурсов России не осталось ни единого шанса.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил экс-сенатор Совфеда, лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Каждый, кто подумает начать какую-то войну, и вот этот разговор, который шёл о каком-то «судном дне», может привести к тому, что они будут иметь отношение с таким оружием, как комплекс С-500. С-500 – это очень серьёзное достояние нашей страны в освежении и оздоровлении всяких голов больных и нездоровых, которые «планируют», как они говорят.

Я не обращаю внимания на некоторых руководителей прибалтийских стран, на отдельных руководителей Украины, которые «готовятся к войне» с Россией, которые призывают её расчленить. Но и на Западе есть у серьёзных стран такие нездоровые головы, которые считают, что те богатства России, которые она сейчас имеет, должны поделиться.

Так вот, господа, вы можете успокоиться, с появлением такого комплекса получить эти земли у вас вообще не осталось никакого шанса, и это очень важно», – заявил Клинцевич.