Украинская оборона оказалась слабее российской – она продавливается и рушится, в отличие от той, что «по уму» выстроила Россия вдоль линии фронта.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне, украинский боевик Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Костенко, Украина находится в обороне уже давно и призывы Запада отказаться от наступательных действий не новы.

«Если брать глобально, стратегически весь фронт, тысячу километров, то мы в принципе с прошлого года стоим в обороне. Да, с некоторыми активными действиями, активная оборона – вот, мы пытались проводить активные действия на Запорожском направлении, на Херсонском направлении, но в целом, хоть мы и назвали это проведением стратегического наступления, то, что происходило, больше на стратегическую оборону похоже.

Потому что противник также не был остановлен на всех направлениях, и противник сейчас на некоторых направлениях еще продолжает проводить активные действия, наступательные. И на некоторых направлениях имеет успех. Авдеевка, Купянское направление, – и это проблема.

Когда нам говорят перейти в оборону, я бы стратегически с позиции Салливана согласился, что мы должны встать, закопаться и вообще не проводить никаких активных действий, а то, что нам нужно закрепить оборону. Вот, смотрите, ту оборону, которую построила Российская Федерация на том же Запорожском направлении мы пробить не можем, потому что там все сделано серьезно, там сделано все с правильными подходами.

А у нас на некоторых направлениях они продавливают, и мы отходим. Это означает, что вопросы к нашей обороне есть, к построению и к тем командирам, которые там ее строят. Потому что оборона – это не только окопы, это система полностью», – заключил Костенко.