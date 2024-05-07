С «армией дронов» не сложилось – государство за 3 месяца обеспечило объем на неделю, – Бутусов

Обещания президента Украины Владимира Зеленского создать за год миллион FPV-дронов проваливается. За первые три месяца этого года государству удалось создать лишь 20 тысяч таких беспилотников, чего хватит всего на неделю боевых действий.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный обозреватель, главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор» Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего не улучшается с дронами, к сожалению. Пока что не развернута массовая поставка дронов от государства на фронт и большая часть дронов покупается волонтерами, потому по многим типам дронов есть острый дефицит, который решается самими людьми, собираются средства. Большая часть дронов на фронте на данный момент, до сих пор, – это волонтерские дроны, а не государственные… Не было организовано ни финансирование вовремя, ни заказы вовремя не сделаны… Этого не было сделано, в результате за первые три месяца у нас было поставлено просто мизерное количество дронов – немногим более 20 тысяч FPV-дронов государство поставило за три месяца войны. 20-ти тысяч. Президент сказал, что миллион за год, прошла четвертая часть года, и за этот срок – мизерное количество. 20 тысяч FPV – это нужда фронта на неделю максимум, если не очень интенсивно. К сожалению, реальность такова. Так же с окопным РЭБом, – большая часть покупается не от государства, а за волонтерские средства».