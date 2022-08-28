«С Батькой шутки плохи, может и бахнуть» – российский военный эксперт

28.08.2022  14:49 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Александр Лукашенко не просто так заявил, что в составе белорусских ВВС часть самолётов СУ-24 переоборудованы под возможность применения тактического ядерного оружия.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил военный эксперт Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Лукашенко, заявил о том, что в составе белорусских ВВС часть самолётов СУ-24 переоборудованы под возможность применения тактического ядерного оружия. Это не бряцание, это тот сигнал, который Минск посылает, прежде всего, Вильнюсу и Варшаве для того, чтобы исключить любые форматы военных акций против Республики Беларусь.

У них нет ядерного оружия – это так. Но мы понимаем, что в рамках совместной группировки войск, российско-белорусской, а также совместного планирования военных операций, очевидно, могут быть приняты соответствующие решения в условиях, когда будет реальное нападение одной из стран НАТО на РБ.

Это очень важное решение, оно позволит сдерживать те горячие головы в соседних странах – Польше и Литве, которые открыто угрожают. А с Батькой шутки плохи, если что, может бахнуть, и вполне конкретно», – предупредил Коротченко.

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