С Белоруссией не будет ни скорого воссоединения, ни объединенного парламента

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Вопреки ожиданиям, парламент Союзного государства России и Белоруссии не будет создан в ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если так жизнь поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придем, но не надо форсировать эти процессы. Самое яркое событие – то, что удалось согласовать 28 дорожных карт правительствам России и Белоруссии. Люди хотят результата, увидеть на своем кошельке, зарплате, уровне своей жизни результаты этом интеграции. Вот к чему надо стремиться», – сказала Матвиенко.

Она не прогнозирует ярких событий в сфере российско-белорусских отношений в следующем году.

«Яркие можно на шоу картинки видеть, а это очень серьезная межгосударственная работа. Эти 28 карт должны быть в полной мере реализованы. Они дадут очень большой экономический эффект. Главное – повысить уровень жизни наших граждан, заработные платы, социальные гарантии. Мы должны более быстрыми темпами развивать наши экономики. Это главное, к чему мы должны стремиться при сохранении суверенитета государств», – сказала Матвиенко.