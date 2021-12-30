С Белоруссией не будет ни скорого воссоединения, ни объединенного парламента

30.12.2021  17:04 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия


Вопреки ожиданиям, парламент Союзного государства России и Белоруссии не будет создан в ближайшее время.

Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки ожиданиям, парламент Союзного государства России и Белоруссии не будет создан в ближайшее время....

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«Если так жизнь поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придем, но не надо форсировать эти процессы. Самое яркое событие – то, что удалось согласовать 28 дорожных карт правительствам России и Белоруссии. Люди хотят результата, увидеть на своем кошельке, зарплате, уровне своей жизни результаты этом интеграции. Вот к чему надо стремиться», – сказала Матвиенко.

Она не прогнозирует ярких событий в сфере российско-белорусских отношений в следующем году.

«Яркие можно на шоу картинки видеть, а это очень серьезная межгосударственная работа. Эти 28 карт должны быть в полной мере реализованы. Они дадут очень большой экономический эффект.  Главное – повысить уровень жизни наших граждан, заработные платы, социальные гарантии. Мы должны более быстрыми темпами развивать наши экономики. Это главное, к чему мы должны стремиться при сохранении суверенитета государств», – сказала Матвиенко.

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