С берега на вертолёте: ВСУ учились «искать и уничтожать» российские подлодки
Морская авиация ВСУ в течение пяти дней тренировалась искать подводные лодки на черноморском побережье.
Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
В учениях в Николаевской области принимали участие вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолет Ан-26, экипажи которых тренировались в поиске терпящих бедствие плотов и гражданских лиц, а также проводили спасательные операции.
Кульминацией учений стал поиск «подлодки противника и нанесение по ней бомбовых и торпедных ударов».
«Одной из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, – развертывание по тревоге и подготовка внебазовых аэродромов к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и тому подобное…
Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку.
Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее на фоне активизации заходов кораблей НАТО и США в Черное море российские военные в Крыму отработали поражение морской цели из берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.