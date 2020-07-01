01.07.2020
 
Вооруженные силы, Крым, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина
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С берега на вертолёте: ВСУ учились «искать и уничтожать» российские подлодки


Морская авиация ВСУ в течение пяти дней тренировалась искать подводные лодки на черноморском побережье.

Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В учениях в Николаевской области принимали участие вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолет Ан-26, экипажи которых тренировались в поиске терпящих бедствие плотов и гражданских лиц, а также проводили спасательные операции.

Кульминацией учений стал поиск «подлодки противника и нанесение по ней бомбовых и торпедных ударов».


«Одной из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, – развертывание по тревоге и подготовка внебазовых аэродромов к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и тому подобное…

Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили переброску в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку.

Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26», – говорится в сообщении.

Напомним, ранее на фоне активизации заходов кораблей НАТО и США в Черное море российские военные в Крыму отработали поражение морской цели из берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бал».

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