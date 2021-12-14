«С безблоковостью покончено»: МИД Украины презентовал новую стратегию

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Новости Украины

Украина отказывается от сотрудничества с Москвой, продолжает курс на НАТО и Евросоюз, а также развивает региональные союзы.

Об этом во время презентации Стратегии внешнеэкономической деятельности заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кулеба, презентуя якобы новую стратегию, повторил уже заезженные тезисы о выходе из-под «московского влияния», и партнерстве с западными структурами, но пообещал, что Киев будет также стремиться к самостоятельности.

«Стратегия оставляет в прошлом многовекторность, внеблоковость, неопределенность, зависимость от партнеров. Скажу даже, неполноценность, которая пронизала нашу политическую культуру еще до того, как Украина стала независимой, и другие дефекты государственного роста, которыми мы болели в первые десятилетия после восстановления независимости. К сожалению, центр оси координат нашей внешней политики слишком долго находился по тем или иным причинам за границами Украины», – скзаал министр.

«При оси Москвы кто-то видит его в Брюсселе, кто-то ориентируется на Вашингтон, на Берлин, на Париж, кто-то на Варшаву – зависит от ваших политических предпочтений. Все это очень важные партнеры, кроме Российской Федерации, и мы безусловно будем развивать с ними не только формальное партнерство, а и действительно настоящую дружбу. Но стратегия переносит центр веса в Киев для того, чтобы мы могли твердо стоять на ногах и смотреть на мир собственными глазами», – заявил Кулеба.

Также он оценил данные социологического исследования, проведённого центром «Новая Европа» при поддержке финансируемого американским бюджетом агентства USAID.

Так, 52,7% опрошенных выступают за интеграцию в НАТО и примерно столько же (52,5%) доверяют президенту Польши. За членство в ЕС выступают 60,7% респондентов. 33,4% называют главным внешнеполитическим событием уходящего года – визит президента Украины Владимира Зеленского в США.

Также 28,4% опрошенных ждут предоставления гарантий безопасности со стороны США и НАТО.

«Мы супер рады, что украинцы считают, что нужно стать членом ЕС и НАТО. Визит Владимира Зеленского в США был действительно чрезвычайно важным – это жемчужина в двусторонних отношениях в этом году», – прокомментировал результаты Кулеба.