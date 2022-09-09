С благословления Кличко в Киеве появилась улица Дудаева

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Новости Украины

В Киеве процесс принудительной «декоммунизации» местных топонимов в самом разгаре – горсоветом была поддержана инициатива о переименовании 40 улиц в честь современных «национальных героев», среди которых – Джохар Дудаев.

Об этом официально сообщили в Верховной раде Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Предложение мэра столицы Виталия Кличко и депутатов Киевсовета было взято на реализацию – и теперь улица Искровская Соломенского района, как и в Галицком районе г. Львов, будет носить имя Джохара Дудаева – первого «президента» непризнанного «государственного» бандитского образования Чеченская республика Ичкерия.

«Джохар Дудаев предвидел агрессию России, временную оккупацию Крыма и свято верил в победу Украины: «Вспомните мои слова: Россия исчезнет с лица Земли, когда взойдет украинское солнце!», – пояснили там.

В то же время, стоит отметить, что по решению Киевсовета, «десоветизация» затронет около 40 топонимов – от Московской и Волгоградской улицы официальные власти уже избавились.

«Продолжает столица десоветизацию, прощаемся с советским наследием – всякими Мурманскими, Волгоградскими, Декабристов, Ватутина и другие – продолжают исчезать с наших карт. В целом, около 40 изменений… Хотелось бы вспомнить про улицу Московскую. Все, нет московской столицы. Невероятно радуюсь и тому, что улица Волгоградская превратилась в улицу Романа Ратушного, Общественный деятель, журналист-урбанист, который отбил хорошую местность под Киевом – Протасив Яр, застройщик и воин, который под Изюмом в бою отдал свою жизнь за Украину и ее будущее в войне против России. Очень рады, что сделали еще один шаг к абсолютному избавлению от этих советских старых названий», – восторгается киевский пропагандист в сюжете принадлежащего украинскому олигарху Игорю Коломойскому телеканала «1+1».

Что касается Дудаева, то переименованию улицы обрадовался депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко Алексей Гончаренко. В своём радостном посте он опубликовал фото таблички одноимённой улицы во Львове.

«Столица прощается с воспоминаниями о советско-российском прошлом. В частности, Искровская улица в честь советской газеты «Искра» идет на свалку истории. А чтить отныне будем настоящих героев и символов борьбы за правду и свою независимость. Долой советскую размазню! Названия – только в честь тех, кто этого стоит! Держим строй и руку на пульсе: это важный этап становления государства. На фото – табличка со Львовской улицы Дудаева. Ждем скоро такие – в Киеве! Как председатель МДО «За свободный Кавказ» очень рад таким переменам!» – радовался в своём тг-канале Гончаренко.

Военный корреспондент Дмитрий Стешин прокомментировал известие о появлении второй по счету на территории Украины улицы, героизирующей Дудаева. Он отметил, что ни гражданское население, ни политические элиты не видят собственное государство со стороны.

«Беда Украины, что она не видит, как выглядит со стороны. Потом уже, в очередях к полевым кухням в Киеве, громадяне будут судачить – как они странно жили в эти годы. Какую дичь им свободно втирали, и главное – кто. О новом топониме киевляне узнали от депутата Рады, психопата-истероида Гончаренко. Он начал восхождение к славе после десятка мощных оплеух от симферопольского антимайданщика. С трупами фотографировался в сгоревшем Доме Профсоюзов, не мог сдержать улыбки при этом. Не случайно, именно эта конченная мразь озвучивает самые поганые киевские пиар-инициативы», – написал он в своем «Телеграм»-канале.

В то же время, не смог остаться в стороне и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий. По его мнению, окончательное закрепление террористической идеологии в стране остановит только одно – тотальная денацифицикация.

«Власти Киева назвали одну из улиц именем бандита, главаря чеченских сепаратистов Джохара Дудаева. Сообщил об этом известный своими истериками на площадке ПАСЕ депутат Рады Гончаренко. Тот самый, который снимал своей забавы ради пепелище в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года. Терроризм все больше возводится в ранг государственной политики Украины, вставая на одну ступень с неонацизмом. Начиналось с того, что украинская власть подняла на свои знамена пособников гитлеровцев Бандеру и Шухевича, «облагородив» их позорные биографии и назвав национальными героями. Теперь же взялись за увековечивание имен международных террористов. Мы все хорошо помним захваты заложников на Дубровке и в Беслане, взрывы жилых домов в российских городах. Вина за всё это лежит на последователях Дудаева. И это теперь тоже новый герой для Украины? Объявленная Кличко «дерусификация» Киева рано или поздно обернется тотальной денацификацией Украины. Назад пути нет! Поэтому, никакого иного выхода у нас нет – только такая же тотальная денацификация», – убежден он.