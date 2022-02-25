С боем под СБУ освобожден крупный город на юге Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

150-тысячный Мелитополь в Запорожской области перешел под контроль российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях очевидцами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

На одном из роликов видно, как российская бронетехника проходит по улицам Мелитополя.

Еще на одном видео показан офис СБУ, откуда доносятся выстрелы.

«Ай-яй-яй, валят пацанов», – сокрушается автор ролик, по всей видимости сочувствующий СБУшникам.