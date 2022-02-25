С боем под СБУ освобожден крупный город на юге Украине

25.02.2022  09:20 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, СБУ, Украина
Новости Украины

150-тысячный Мелитополь в Запорожской области перешел под контроль российской армии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях очевидцами.


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На одном из роликов видно, как российская бронетехника проходит по улицам Мелитополя.

Еще на одном видео показан офис СБУ, откуда доносятся выстрелы.

«Ай-яй-яй, валят пацанов», – сокрушается автор ролик, по всей видимости сочувствующий СБУшникам.

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