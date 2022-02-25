С боем под СБУ освобожден крупный город на юге Украине
25.02.2022 09:20 (Мск), Москва
150-тысячный Мелитополь в Запорожской области перешел под контроль российской армии.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствуют видео, опубликованные в соцсетях очевидцами.
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На одном из роликов видно, как российская бронетехника проходит по улицам Мелитополя.
Еще на одном видео показан офис СБУ, откуда доносятся выстрелы.
«Ай-яй-яй, валят пацанов», – сокрушается автор ролик, по всей видимости сочувствующий СБУшникам.
Спасибо!
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