С чего начинается Родина. Как салют в Москве разделил «русских» с «россиянами»

Новости Украины

Праздничный салют в Москве в честь Дня города кого-то огорчил и расстроил, кого-то возмутил, а для кого-то просто стал неприятным открытием. Мол, как так, страна на тяжелой войне, армия отступает, люди гибнут, а в тылу событие дня – открытие самого большого в Европе колеса обозрения, кайфовые вечеринки и салют. Как будто в параллельной реальности люди живут.

«Роскошные московские гуляния с грандиозными салютами на фоне впервые за 80 лет бегства русской армии и арестами украинским гестапо только что отучившихся в «Сириусе» учительниц Харьковской области очень напоминают поговорку о дураках, которые смеются на похоронах и плачут на свадьбах. Нет у наших чинуш чувства Родины. Даже одного слова не нашлось у жирных котов», – сокрушается писатель и публицист Дмитрий Конаныхин.

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«Салют в Москве… А я сейчас с пацанами под Волчанском пью горькую за тех, кто не вышел…», – вторит ему военкор-нацбол Михаил Аксель в Телеграм.

И таких комментариев – неприлично много. Только вот дело не в отсутствии у празднующих чувства Родины. Все гораздо сложнее и проще одновременно. Правда в том, что на территории страны РФ сегодня живут два народа. И Родины у них, соответственно, две. Так что в рамках собственной логики правы и те, кто пускает салюты и празднует, и те, кто видит в этом кощунственную дикость на фоне происходящего на фронте.

Если предельно упростить и опустить полутона, одни – это «русские», а другие – «россияне».

Да, именно так – в кавычках. В рамках этого текста без кавычек не обойтись.

Нет, автор в курсе, что оба слова взаимозаменяемы в обиходе и формально имеют одинаковую стоимость и значение. Да и по Конституции Россия и Российская Федерация – это одно и то же. По Конституции, но не в контексте политических баталий.

Политически это явления в настоящее время антагонистические. Именно по этой линии и проходит незримый раскол общества, внешне камуфлируемый противоречиями между «охранителями» и теми, кого принято именовать «либералами», и кого в реальности намного больше, чем тех, кто реально является либералом или симпатизирует откровенно прозападному лагерю.

В данном случае, «русские» – категория не этническая. Это те, кто не смирился с тем, что их Родина сократилась в два раза по сравнению с теми временами, когда они родились. И для кого кажется противоестественным то обстоятельство, что Харьков, Донецк, Луганск, или какая-нибудь Нарва или Брест – это теперь заграница. Для «русских» Россия не заканчивается за админграницами Воронежской и Белгородской областей.

Напротив, «россияне» – это сформированная по итогам распада ССР новая политическая нация, которая мыслит себя и свою Родину исключительно в рамках существующих границ РФ и максимум, на который готова пойти – это «проглотить» возвращение Крыма. Во всем же остальном, по факту: мы здесь, они там. Мы – россияне, они – украинцы (казахи, эстонцы, нужное подставить). И да. Нужно уважать территориальную целостность и суверенитет новых соседей в их нынешних границах. Это – альфа и омега такого мироощущения.

С их точки зрения (выраженной коллективным Макаревичем), распад СССР не отобрал у них Родину, а напротив, дал им ее. Именно поэтому часть соотечественников считает «день России» 12 июня праздником, а другая часть демонстративно его игнорирует и каждый год возмущается тому, как это вообще возможно – праздновать независимость от самих себя.

Если сжато пересказать позицию «россиян», то получаем следующее. Есть Россия, а есть Украина. На Украине происходит некая заварушка, в которую россиянам лезть было ни в коем случае нельзя, но – влезли. «Хохлы» сами разберутся. Да и потом, чужая ведь это земля. Они же сами в 1991 году проголосовали, чтобы от нас отделиться. И вот, на этой совершенно чужой войне, какого-то черта сегодня делают с оружием в руках граждане РФ, которых «мы туда не посылали». Как воинов-интернационалистов в позднем СССР.

И нельзя сказать, что в большинстве своем эти люди какие-то «упыри» или «пятая колонна». Большая часть их них – обычные аполитичные обыватели, ни на какие навальнистские марши не ходят и вполне лояльны власти. Просто их Родина – это бывшая РСФСР. Большего им не надо. И они искренне не понимают, почему, если кто-то живет на Украине, отказывается учить украинский язык. Ведь, если ты не хочешь быть украинцем, не проблема, поднимай попу с дивана, собирай чемодан и… А дальше всем известно.

Кстати, такой позиции, пусть и не столь заостренно выраженной, все последние годы, если верить ВЦИОМ, придерживалось больше двух третей граждан РФ. То есть, большинство. Нет, они, конечно, сочувствуют тем, кто «остался за бортом». Готовы присылать им «гуманитарку» и жать нужные кнопки на соответствующих ток-шоу.

Но, оплачивать «приращение землями» и прочие «химеры» из своего кармана, жертвуя личным благосостоянием, считают совершенно излишним.

«Мы и так взяли на себя непосильную ношу», – говорят лидеры мнений выражающие умонастроения этого лагеря. И увеличивать размер и вес этой ноши, «россияне» особым желанием не горят. Даже если речь идет о такой мелочи, как отказ от праздника из-за неудач на фронте.

С другой стороны – «русские». Потому и в кавычках, повторюсь, что речь идет не об этнической общности. Многим русским без кавычек, и в РФ в границах РСФСР хорошо. А многие «русские националисты» – так те вообще годами борются за то, чтобы в рамках РФ создать еще одну – на этот раз этнически чистую «русскую» республику. И они, если чем-то и отличаются от россиян, то лишь тем, что готовы признать «русскими» жителей Донбасса, А вот жителей Киева или Винницы, и уж тем более, Ташкента и Душанбе – уже нет. Более того, многие из них даже Кавказ – часть современной РФ не готовы «кормить».

Но «русские», о которых мы тут говорим – те самые, которые считают героями «Моторолу», «Гиви» и Мозгового и гневно одергивают «глумящихся либерастов» в телеэфирах и в соцсетях, мыслят себе ситуацию совсем по-другому. Для них, в отличие от обывателей – «россиян», война на Донбассе все последние восемь лет и нынешняя СВО идут не «где-то там», не «за рубежом», а на территории России. Их России. Которая, как мы уже выяснили, не заканчивается за пограничными столбами с надписью «Российская Федерация».

Когда сегодня патриоты России со взорами горящими втолковывают обывательской массе «россиян», что все серьезно, что идет война за само существование России, что нужно перестроиться в формате «все для фронта и для победы», их просто не слышат. Потому что «россияне» действительно искренне не понимают, чем им лично грозит поражение на Украине и зачем нужно погибать за какой-то кусок земли в Харьковской или Херсонской области соседней страны.

«У нас что, своей земли не хватает?» – на самом деле этот рефрен можно услышать весьма часто, пускай сегодня он не в тренде окрасившихся в патриотические цвета политических телеэфиров.

В практической плоскости эту двойственность можно обнаружить и в рассуждениях некоторых блогеров из числа тонко чувствующих ситуацию:

«Мы ещё не воспринимаем эти, вчера ещё, украинские земли как свои и драться за них до последнего солдата не готовы. В Москве День Города, открываем колесо обозрения, вчера открывали кусок дорогу из Москвы в Казань. Тут наша земля, мы тут что-то строим и открываем, а там… А там пока по принципу «взяли-отдали». Можем, воюя с расстояния, что-то взять – берём. Не можем удержать, вчера взятое – уходим. Мы ещё не воспринимаем эти земли, как свои и относимся к ним, просто как плацдарму, который иногда расширяется, иногда сокращается».

Отсюда же и та бездна непонимания между теми, кто мыслит закавыченными в предыдущем абзаце категориями, и теми, кто считает оставление русских людей на занятых ВСУ территориях на расправу СБУ недопустимым предательством.

Давайте вспомним, как с аналогичных дискуссий начинался развал СССР.

Уже тогда самым прозорливым было ясно, что участь СССР была предрешена. И действительно, из Афганистана ушли. Потом ушли из Восточной Европы, Прибалтики, сдали Эфиопию и далее все. Закончилось это торжественными похоронами самого СССР.

Так вот, на самом деле, сегодняшние дискуссии о том, нужно ли было уходить, уже не из далекой Эфиопии, а из Харьковской области, допустимый ли это тактический маневр или нет, на самом деле – совсем не про военную тактику. Это спор о том, в какой стране будут жить спорщики и их дети – в «России» или в «Российской Федерации».