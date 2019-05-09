С Днем Победы! Днем, когда свет развеял тьму

09.05.2019, Одесса, Игорь Плисюк

Дорогие наши друзья-читатели, единомышленники по разные стороны кордонов!

Поздравляем вас с главным праздником всего нашего огромного постсоветского пространства. Днем поистине, судьбоносной Победы добра над злом, гуманизма – над лютым зверством бесчеловечного немецкого нацизма и его разномастных фашистских союзников. Днем, когда были спасены не только народы Советского союза, но и всей Европы. Спасены от тотального порабощения, а очень многие — и от полного физического уничтожения обезумевшими фанатиками изуверской идеи права одной нации вершить судьбы всего мира на основе выморочного права «высшей расы».

В последние годы нам внушают лукавые мыслишки о том, что та война была не битвой народов за жизнь и свободу, но «схваткой двух диктаторов». Нам навязывают ложную идею общности нацистской и коммунистической идеологий, а саму Великую Отечественную «перекрещивают» в «российско-германскую войну».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

И тем самым норовят принизить неоспоримое первенство наших дедов и прадедов в неимоверно тяжком и кровопролитном ратном труде борьбы с сильным и неимоверно жестоким врагом. Врагом, на которого работала вся завоеванная Европа, снабжая его оружием, провиантом и амуницией. Европа, быстро склонившаяся к ногам победителя и переложившая на плечи советского солдата весь страшный и долгий путь своего освобождения. Европа, дававшая насильникам и оккупантам не только подневольную рабочую силу, но и штыки предателей из числа местных фашистов, воевавших против наших предков…

И не случайно идет на Украине пропагандистская кампания по смещению Дня Победы с 9 на 8 мая. И — по превращению дня великого торжества света и добра в «день примирения и скорби». Дескать, так мы объединяемся со всей Европой…

Но мы-то прекрасно понимаем: речь идет просто-напросто, о попытке пересмотра главных итогов Победы. По существу, о попытке перелицевать историю, внушив нашим детям ложные представления о прошлом, тем самым — уродуя настоящее и будущее.

Для нас же, внуков и правнуков победителей, нет и не будет фарисейского «примирения» с палачами и карателями. И пусть 8 мая скорбят потомки побежденных нацистов и их прихлебателей.

Для нас день скорби — 22 июня, день нападения нацистов на нашу страну.

А 9 мая – день Победы. Праздник светлый и радостный, пусть и «со слезами на глаза».

С праздников всех нас, наследников поколения победителей! Мы свято храним традиции и несгибаемый дух тех, кто понимал: не может быть примирения с убийцами и извергами. И их последышам спуску и реванша мы не дадим! Ибо с нами Бог и Победа добра и справедливости над злом и тьмой!