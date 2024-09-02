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2 сентября было начало учебы не только у школьников, но и у студентов. И как-то так совпали события сегодняшнего дня и нахлынули воспоминания, что я не могу не написать этот пост.

Утром, моя старшая дочь прислала «кружочек». Стоит их тысяча студентов в форменных пиджаках будущих инженеров большой страны на площади, перед старинным зданием одного из корпусов Горного университета в Санкт-Петербурге и слушает напутствие от руководства. И что же в этом такого? А вот что.

Еще каких то лет 15 назад я и помыслить не могла, что моя мечта об учебе дочери в столице России, в одном из ведущих ВУЗов страны, да еще и на бюджетной основе (за деньги то все могут, да) станет реальностью.

15 лет назад нашей суровой реальностью было то, в детском саду внезапно появилась дама с косой на голове в виде хлеба и, посадив детей в кружок, проповедовала им «бабуля, цыбуля, кицюля».

Я тогда пришла в детский сад и строго так сказала заведующей:

«Моему ребенку учить отсутствующий на карте мира язык нет нужды, поэтому прошу освободить ее от занятий с этой дамой. Выдать раскраску и способствовать развитию мелкой моторики будущего инженера, а не вот это вот всё».

Как так? Все были возмущены и сочувственно шептали:

«Вам же в школе учиться, вам же в университет поступать. Все учат и молчат, а вы что, самая умная?».

На все эти укоризненные шепотки я по-умному отвечала уверенно:

«Моя дочь будет учиться в Москве или Питере, и мне ваше «шо» и «гэ» не упало вовсе».

Понятно, что меня тогда, как обычно впрочем, посчитали нездоровой, но спорить не стали. Более того, попросили, патриотично так, «не агитировать громко» других родителей за русский язык. Это был 2009 год.

В школе стало еще хуже. На первом уроке пишем: «Класна робота», на втором «Классная работа». И постоянно, каждый год, «радовали» сокращением часов русского языка и тем, что наконец-то завезли учебники по биологии на языке «представителей титульной нации». Учите, мол, кацапы и радуйтесь.

И Русская Весна в одночасье стала избавлением от всего этого. Не может человек хорошо учиться на неродном для него языке. Да он и думать нормально на нем не может. Что мы десять лет и наблюдаем, когда видим «вот это вот всё» за Перекопом.

К вечеру в одной из социальных сетей я встретила картинку, из свидомой школы демократичного режима, где «малят» учат «нэньку» любить. Может фейк, но, скорее всего, нет. Вся эта «политика украинизации» строилась на приказах, угрозах и страхах.

Вы представляете, каким каленым железом сейчас там выжигают в детях право учиться, думать и жить на родном языке. И да, если бы не Русская Весна, то в наших школах висели бы такие же объявления. Да-да, висели бы точно и не надо сомневаться в этом.

Спустя 15 лет я истинно радуюсь тому, что у моих детей никто не отобрал насильно право говорить, учиться и думать на родном языке. Спустя 15 лет я истинно радуюсь тому, что мои дети учатся, живут и будут приносить пользу великой России.

Спустя 15 лет я истинно радуюсь, что мои дети получают лучшее образование, на какое они бы не могли рассчитывать, не измени наш Севастополь порт своей приписки.

С Днём знаний!

Елена Голубова, общественная организация «Севастопольские мамы».