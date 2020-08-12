С достройкой «Северного потока-2» все оказалось далеко не радужно

12.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Тема завершения газопровода «Северный поток-2» и противодействия американским санкциям против европейских участников проекта оказалась одной из главных в ходе последней встречи министров иностранных дел России и Германии.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», отмечая, что по этому вопросу позиции Москвы и Берлина совпадают.

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Так, глава МИД Германии Хайко Маас охарактеризовал такого рода ограничения со стороны США как «неверный и ложный путь».

«В конце концов, это наше суверенное решение, откуда мы будем закупать энергоносители», – заявил по итогам встречи Маас.

В свою очередь российский министр Сергей Лавров выразил уверенность, что газопровод будет завершен.

«Участники компании «Северный поток-2», включая российских, германских и других участников, настроены на то, что этот проект будет завершен. Как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время», – подчеркнул Лавров.

Впрочем, отмечает газета, встреча высокопоставленных дипломатов «сопровождалась новостями, которые дали понять, что с СП-2 снова не всё так радужно». Так, в отчете одного из инвесторов проекта – немецкой компании Uniper – говорится, что по мере активизации американских санкций возрастает «вероятность задержки или даже прекращения строительства трубопровода». Хотя глава компании Андреас Ширенбек сказал, что «всегда верит в лучшее».

Издание обратилось к оставшимся четырем инвесторам проекта с вопросом, допускают ли они свой отказ от участия в проекте. Примечательно, что австрийская OMV, британско-нидерландская Shell и немецкая Wintershall от комментариев отказались, посоветовав задать вопросы оператору СП-2 – компании Nord Stream 2 AG, а французская Engie на запрос не ответила.

Не удалось добиться предметного ответа от Nord Stream 2 AG.

«Мы не комментируем потенциальные последствия угроз применения санкций со стороны США и текущие законодательные инициативы в США», – сказали в компании.