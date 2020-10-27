С Эрдоганом во главе: в Киеве мечтают о создании «Черноморского НАТО»
Украина должна начать заключать военные договоры с такими странами, как Турция, Азербайджан и Грузия, и тем самым создать черноморский аналог НАТО.
Об этом в эфире телеканала «Общественное Крым» заявил историк, публицист Сергей Климовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина идёт тем же путём, которым шли Азербайджан и Турция. Азербайджан даже не пытается вступить в НАТО, но имеет договор с Турцией. Украина будет иметь договор о военном сотрудничестве не только с Великобританией, но и с Турцией.
Иными словами, создаётся Черноморское НАТО – с Украиной, Турцией, Азербайджаном и Грузией. И это во многих аспектах достаточно перспективная возможность сосуществования христианского и исламского мира.
Пока, возможно, на уровне шутки, но можно сказать, что может, украинцы начнут осуществлять службу в Соборе святой Софии в Стамбуле раньше, чем туда придут московские корабли, чтобы вернуть первый Царьград.
Эрдоган может выделить какой-то участок в музее-мечети, который был бы церковью», – отметил Климовский.
Спасибо!
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